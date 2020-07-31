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    Sivasspor sezonu 13 Ağustos'ta açacak

    Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2020 - 12:17
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    Sivasspor sezonu 13 Ağustos'ta açacak

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da toplanacak.

    Kırmızı-beyazlı ekibe 14 Ağustos'ta otelde salgın nedeniyle test yapılacak.

    Sivasspor testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

    Kampın bitiş tarihi ve hazırlık maçları ise daha sonra duyurulacak.

    Sivasspor sezonu 13 Ağustos'ta açacak #1

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