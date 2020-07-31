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Sivasspor sezonu 13 Ağustos'ta açacak
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu.
- Haber Merkezi
- 31.07.2020 - 12:17
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da toplanacak.
Kırmızı-beyazlı ekibe 14 Ağustos'ta otelde salgın nedeniyle test yapılacak.
Sivasspor testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.
Kampın bitiş tarihi ve hazırlık maçları ise daha sonra duyurulacak.