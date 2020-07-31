Sivasspor sezonu 13 Ağustos'ta açacak

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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un 2020-2021 sezonu kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da toplanacak.

Kırmızı-beyazlı ekibe 14 Ağustos'ta otelde salgın nedeniyle test yapılacak.

Sivasspor testin ardından günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Kampın bitiş tarihi ve hazırlık maçları ise daha sonra duyurulacak.