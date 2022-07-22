Sivasspor - Sigma Olomouc hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Sigma Olomouc hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Sigma Olomouc maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda soruları cevap arıyor.İşte yiğidoların Sigma Olomouc maçının detayları..

Rıza Çalımbay yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor.Avusturya kampında ikinci hazırlık maçına çıkmaya hazırlanan Sivasspor ilk maçında Szombathelyi takımı ile 0-0 berabere kalmıştı.

30 Temmuz'da Trabzonspor ile Süper Kupa maçına çıkacak olan Sivasspor'da hedef sezonu iki kupa ile tamamlamak.

İkinci hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaşacak olan Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor - Sigma Olomouc maçını takip eden futbolseverler maçın detaylarını araştırıyor.Peki Sivasspor - Sigma Olomouc maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? İşte maçın detayları

Sivasspor - Sigma Olomouc ne zaman?

Sivasspor - Sigma Olomouc hazırlık maçı 22 Temmuz (bugün) saat 19.00'da oynanacak.Maçın yayınlanacağı kanal bilgili bulunmuyor.