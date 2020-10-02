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    Sivasspor şimdiden 10 milyon euro kazandı

    Sivasspor şimdiden 10 milyon euro kazandı

    Alanyaspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesi üzerine Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi yayın havuzundaki tüm parayı (10 milyon euro) tek başına alma hakkına sahip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.10.2020 - 09:01
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    Beşiktaş'ın Rio Ave'ye, Alanyaspor'un ise Rosenborg'a elenmesinin ardından gözler Rangers-Galatasaray maçına çevrilmişti.

    İskoçya'da istediği oyunu sergileyemeyen temsilcimiz, rakibine 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden 3. takımımız oldu.

    Yaşanan bu veda ise ülkemizi UEFA'da grup aşamasında temsil edecek olan Sivasspor'a yaradı.

    10 MİLYON EURO SİVASSPOR'A KALDI

    Çünkü Yiğidolar, üç takımımızın elenmesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi yayın havuzundaki tüm parayı tek başına alma hakkına sahip oldu.

    Sivasspor, gruplardan çıkamasa bile yaklaşık 10 milyon euroluk garanti geliri kasasına koymuş olacak.

    Sivasspor şimdiden 10 milyon euro kazandı #1

    BAŞAKŞEHİR EN AZ 30 MİLYON EURO KAZANACAK

    2020-21 sezonunda Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir de, gruptan çıkamasa bile en az 30 milyon euroluk gelirin sahibi olacak.

    Sivasspor şimdiden 10 milyon euro kazandı #2

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