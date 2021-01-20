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- Sivasspor stadında ilginç görüntü
Sivasspor stadında ilginç görüntü
- DHA
- 20.01.2021 - 13:46
- Güncelleme : 20.01.2021 - 14:12
Ligde Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda 21 Ocak Perşembe saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
MAÇ SAATİ EKSİ 12 DERECE
Dondurucu soğuğun oyuncuları zorlayacağı karşılaşma sırasında kentte kar yağışı beklenmiyor.
Meteoroloji tahminlerine göre; kentte yarın sıcaklık gündüz sıfırın altında 3, gece de eksi 12 derece olacak.
Koronavirüs terbirleri kapsamında seyirci alınmayacak maç öncesi Yeni 4 Eylül Stadı ve çevresinde son durum, DHA tarafından drone ile görüntülendi.
SAHANIN YARISI BEYAZ YARISI YEŞİL
Bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceyi görmesi, saha zemininde ilginç görüntüler oluşturdu. Sahanın güneş gören kısmında yeşil çimler ortaya çıkarken, gölgede kalan bölüm ise önceden yağan kar nedeniyle beyaz görüntüsüyle dikkat çekti.