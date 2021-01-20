Euro
9.0234
-0.38%
Dolar
7.442
-0.3%
Altın
443.5
0.41%
Borsa
1.554
-0.72%
Bitcoin
261.784
-5.12%
EXEN Coin
20.10
0.50%
2ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 2 C
    Sivasspor stadında ilginç görüntü

    Sivasspor stadında ilginç görüntü

    Fenerbahçe ile oynanacak olan maç öncesinde Sivasspor'un stadının güneş görmeyen yerlerinin, karla kaplı olması dikkat çekti.
    • DHA
    • 20.01.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 20.01.2021 - 14:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ligde Sivasspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda 21 Ocak Perşembe saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.

    MAÇ SAATİ EKSİ 12 DERECE

    Dondurucu soğuğun oyuncuları zorlayacağı karşılaşma sırasında kentte kar yağışı beklenmiyor.

    Meteoroloji tahminlerine göre; kentte yarın sıcaklık gündüz sıfırın altında 3, gece de eksi 12 derece olacak.

    Koronavirüs terbirleri kapsamında seyirci alınmayacak maç öncesi Yeni 4 Eylül Stadı ve çevresinde son durum, DHA tarafından drone ile görüntülendi.

    Sivasspor stadında ilginç görüntü #1

    SAHANIN YARISI BEYAZ YARISI YEŞİL

    Bugün sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceyi görmesi, saha zemininde ilginç görüntüler oluşturdu. Sahanın güneş gören kısmında yeşil çimler ortaya çıkarken, gölgede kalan bölüm ise önceden yağan kar nedeniyle beyaz görüntüsüyle dikkat çekti.

    Sivasspor stadında ilginç görüntü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir