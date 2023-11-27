Sivasspor - Trabzonspor maçında dondurucu soğuk etkisini gösterdi Süper Lig’in 13. Haftasında Sivasspor sahasında, Trabzonspor’u ağırladı. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan maçta yedek kulübesinde oturan futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu. Öte yandan tribündeki futbolseverler de zor anlar yaşadı.

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Süper Lig'in 13. haftasında Servet Çetin'in ekibi Sivasspor ile Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük beraberlik ile sona ererken konuk ekip Trabzonspor'un gollerini ise 39. dakikada Nicolas Pepe, 45+1'de Paul Onuachu ve 77. dakikada Trezeguet kaydetti.

Ev sahibi Sivasspor'un golleri; 4. dakikada Samuel Saiz, 20 ve 67. dakikalarda ise Rey Manaj'dan geldi.

Futbolcular ve tribünler battaniyeye sarıldı

Bu mücadelenin önüne geçen olaylardan biri ise havanın dondurucu soğukluğu oldu.

Sivas 4 Eylül Stadyum'unda hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü.

Bu arada yedek kulübesinde oturan futbolcular ise battaniyelere sarılarak soğuktan korundu.

Ayrıca tribünde yer alan futbolseverler de bir hayli zor bir şekilde karşılaşmayı takip etti. Taraftarlar kalın kıyafetler ve battaniyelerle maçı izledi.