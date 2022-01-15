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Sivasspor-Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor.
- Haber Merkezi
- 15.01.2022 - 14:55
Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Erdoğan, Kerem, Henrique, James
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamšík, Višća, Cornelius