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    Sivasspor-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 14:55
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    Sivasspor-Trabzonspor maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a konuk oluyor.

    Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Sivasspor-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Sivasspor: Ali, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Cofie, Özkan, Erdoğan, Kerem, Henrique, James

    Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Hamšík, Višća, Cornelius


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