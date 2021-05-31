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    Sivasspor, Troy Deeney'i istiyor

    Sivasspor, Watford ile sözleşmesi sona eren Troy Deeney'e kanca attı.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 13:00
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 13:08
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    Sivasspor, Troy Deeney'i istiyor

    UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde düğmeye bastı.

    7 GOL 3 ASİST

    Kırmızı-beyazlılar, Championship ekiplerinden Watford ile sözleşmesi sona eren Troy Deeney'e kanca attı.

    Championship'te bu sezon 19 maçta forma giyen 32 yaşındaki İngiliz golcü, 7 kez fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.

    Transferin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.

    Sivasspor, Troy Deeney i istiyor #1

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