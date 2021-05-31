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Sivasspor, Troy Deeney'i istiyor
Sivasspor, Watford ile sözleşmesi sona eren Troy Deeney'e kanca attı.
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 13:00
- Güncelleme : 31.05.2021 - 13:08
UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde düğmeye bastı.
7 GOL 3 ASİST
Kırmızı-beyazlılar, Championship ekiplerinden Watford ile sözleşmesi sona eren Troy Deeney'e kanca attı.
Championship'te bu sezon 19 maçta forma giyen 32 yaşındaki İngiliz golcü, 7 kez fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.
Transferin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.