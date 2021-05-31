Sivasspor, Troy Deeney'i istiyor

Sivasspor, Watford ile sözleşmesi sona eren Troy Deeney'e kanca attı.

UEFA Konferans Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde düğmeye bastı.

7 GOL 3 ASİST

Kırmızı-beyazlılar, Championship ekiplerinden Watford ile sözleşmesi sona eren Troy Deeney'e kanca attı.

Championship'te bu sezon 19 maçta forma giyen 32 yaşındaki İngiliz golcü, 7 kez fileleri havalandırdı, 3 de asist yaptı.

Transferin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.



