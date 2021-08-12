Sivasspor turu geçti

Konferans Ligi 3. eleme turunun rövanşında Dinamo Batum ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz Sivasspor ilk maçtaki skor avantajıyla tur atladı.

Demir Grup Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında, Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u ağırladı.

Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan temsilcimiz Sivasspor ilk maçta elde ettiği skor avantajıyla turu geçen taraf oldu.

Temsilcimizin golü 109. dakikada Jorge Felix'ten geldi. Dinamo Batumi'nin golünü ise 78. dakikada Pantsulaia kaydetti.

Yiğidoların rakibi play-off turunda Kopenhag oldu.