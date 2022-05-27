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    Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa'da

    Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa'da

    Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor, 3. kez üst üste Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı. Başarıda teknik direktör Rıza Çalımbay'ın rolü büyük.
    • 27.05.2022 - 09:40
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 10:10
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    Sivasspor, kulüp tarihinin ilk Türkiye Kupası'nı İstanbul'da kazandı.

    Rıza Çalımbay'ın takımı, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. 'Yiğidolar' bu zaferiyle Avrupa kupalarına katılım hakkı kazandı.

    Kupayı kazanan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olacak.

    Kırmızı-beyazlılar, 18-25 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından tur atlarlarsa gruplara yükselecek, elenmeleri durumunda ise doğrudan UEFA Konferans Ligi gruplarında yer alacak.

    Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa da #1

    3. kez üst üste Avrupa

    Sivasspor, kupa zaferiyle üst üste 3. kez Avrupa Kupaları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

    Geçen sezon Kupa 2'de Villarreal, Maccabi Tel Aviv ve Karabağ ile aynı grupta yer alan Sivasspor, 6 maçta 6 puan toplayarak 3. sırada kalmış ve turnuvaya veda etmişti.

    Bu sezon Süper Lig'i 10. sırada noktalayan Sivasspor, kupada  Ankaragücü, Bandırmaspor, Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u eleyerek finale yükselmişti.

    Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa da #2

    Rıza Çalımbay: Ekibimi ve oyuncularımı kutluyorum

    Öte yandan başarının mimarlarından Rıza Çalımbay ise, "3 senedir buradayım ve 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz. Bu çok büyük başarı. Ekibimi tebrik ediyorum, oyuncularımı kutluyorum. Sivas camiasına hayırlı olsun. İnşallah arkası farklı bir şekilde gelir." ifadelerini kullandı.

    Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa da #3

    Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa da #4

    Sivasspor, üst üste 3. kez Avrupa da #5


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