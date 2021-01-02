Sivasspor ve Denizlispor son dakika golüyle yenişemedi

Sivasspor ve Denizlispor son dakika golüyle yenişemedi

Süper Lig'de Denizlispor'u ağırladığı maçta 1-0 geriye düşen Sivasspor öne geçti ancak skoru koruyamadı. 90+3'te gelen Denizlispor golüyle maç berabere bitti.

Süper Lig'de 16. hafta maçında Sivasspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip Denizlispor'un ilk golünü 17. dakikada Hugol Rodallega kaydetti. Sivasspor'un golleri 26. dakikada Max Gradel (penaltı) ve 45+2. dakikada Faycal Fajr'dan geldi. Denizlispor'un beraberlik golünü 90+3. dakikada Muris Mesanovic attı.





HUGO RODALLEGA HASTANELİK OLDU

Denizlispor'un 35 yaşındaki Kolombiyalı ismi Rodallega, son 7 lig maçında 6 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Müsabakanın 65. dakikasında Appindangoye ile girdiği hava topunda kaşı açılan Rodallega, ambulansla Medicana Sivas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tomografisi çekilen oyucunun bilincinin açık, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu beraberliğin ardından ardından Sivasspor 18, Denizlispor ise 13 puana ulaştı.

Süper Lig'de salı günü Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Denizlispor, Kayserispor'u ağırlayacak.



