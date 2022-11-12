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    Sivasspor ve Ümraniyespor yenişemedi

    Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, evinde ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı.
    • 12.11.2022 - 16:27
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    Sivasspor ve Ümraniyespor yenişemedi

    Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

    Gollü karşılaşma beraberlikle sonuçlandı

    Ümraniyespor, 27. dakikada Durel Avounou ile öne geçti. Sivasspor, bu gole 31. dakikada Mustapha Yatabare ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

    Sivasspor, 59. dakikada Clinton N'Jie ile bu kez öne geçti. Karşılaşma yaklaşık yarım saat Sivasspor'un üstünlüğü ile devam ederken Ümraniyespor, 82. dakikada penaltı kazandı.

    İstanbul temsilcisinde penaltıda topun başına geçen Antonio Mrsic durumu 2-2'ye getirdi ve maçın skorunu belirledi.

    Sivasspor ve Ümraniyespor yenişemedi #1

    İki takım 1'er puanın sahibi oldu

    Süper Lig'de 4 maçtır kazanmayan Sivasspor, bu maçla birlikte 11 puana yükseldi. Ümraniyespor, puanını 7 yaptı.

    Dünya Kupası için verilecek aranın ardından Sivasspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

    Sivasspor ve Ümraniyespor yenişemedi #2

    Sivasspor ve Ümraniyespor yenişemedi #3

    Sivasspor ve Ümraniyespor yenişemedi #4


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