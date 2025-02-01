Sivasspor, Veljko Simic'i transfer etti

İHA

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor,29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Sırp Veljko Simic ile anlaşmaya vardı.

Veljko Simic, Kulüp Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

SIMIC'İN KARİYERİ

17 Şubat 1995'te Sırbistan'da dünyaya gelen Veljko Simic, futbola ülkesinde Kızılyıldız altyapısında aşladı. Ardından Basel, NK Domzale, Schaffhausen, Chiasso, Winterthur,Zemun ve Vojvodina forması giyen sporcumuz son olarak Omonia Lefkoşa da forma giydi.

Profesyonel kariyerinde 334 maça çıkan Simic 55 gol atarken, 35 de asist yaptı.