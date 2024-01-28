Sivasspor Yardımcı Antrenörü Ömer Faruk Mahir: Kazandığımız için mutluyuz

İHA

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden ve sahadan 1-0 galibiyetle ayrılan Sivasspor’da Yardımcı Antrenör Ömer Faruk Mahir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Mahir, şunları dedi:

Seyir zevki güzel bir maç oluşundan ötürü hem Beşiktaş’ı hem de kendi takımımızı tebrik ediyorum. 3 günde bir maç oynuyoruz ve bu yoğun tempodan dolayı futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Maçta ikinci yarı Beşiktaş iyi bir performans sergiledi. Tüm bunlara rağmen kazanmış olmak mutluluk veriyor. Beşiktaş’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum.