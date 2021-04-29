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    Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u tek golle yendi

    Süper Lig'in 38. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2021 - 18:33
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    Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u tek golle yendi

    Süper Lig’in 38. haftasında Sivasspor ve Yeni Malatyaspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

    Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

    SİVAS SON DAKİKALARDA MAÇI ALDI

    80'de Caludemir yerine oyuna giren Jorge Felix, 89'da takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

    Yenilmezlik serisini 15'e çıkaran Sivasspor puanını 55 yaparken, Yeni Malatyaspor ise 40 puanda kaldı.

    Sivasspor, Yeni Malatyaspor u tek golle yendi #1

    Sivasspor, Yeni Malatyaspor u tek golle yendi #2

    Sivasspor, Yeni Malatyaspor u tek golle yendi #3

    Sivasspor, Yeni Malatyaspor u tek golle yendi #4

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