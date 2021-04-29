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Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u tek golle yendi
Süper Lig'in 38. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
- Haber Merkezi
- 29.04.2021 - 18:33
Süper Lig’in 38. haftasında Sivasspor ve Yeni Malatyaspor, Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
SİVAS SON DAKİKALARDA MAÇI ALDI
80'de Caludemir yerine oyuna giren Jorge Felix, 89'da takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Yenilmezlik serisini 15'e çıkaran Sivasspor puanını 55 yaparken, Yeni Malatyaspor ise 40 puanda kaldı.