Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı geldi

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FIFA, Sivasspor'a 3 dönem transfer yasağı getirildiğini açıkladı.

Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 24 puan toplayarak 15. sırada bulunan Sivasspor, transfer yasağının ardından mevcut kadrosuyla ilerlemek zorunda kalacak.

Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında Sivasspor, bugün saat 15:00'te sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

PENSİKSPOR'A DA YASAK GELDİ

Kasım 2024'te Pendikspor'a da FIFA tarafından borçları sebebiyle üç dönem transfer yasağı verildi.

Pendikspor, borcunu kapatmadığı takdirde 2026'nın yaz transfer dönemine kadar kadrosuna takviye yapamayacak.