Sivasspor'a Galatasaray maçı öncesi Rej Manaj müjdesi! Takımla çalıştı
İHA

Sivasspor, Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığını atlatan golcü futbolcu Rey Manaj, çalışmalara başladı.

Hazırlıklar yarın devam edecek

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)