Sivasspor'a Galatasaray maçı öncesi Rej Manaj müjdesi! Takımla çalıştı

İHA
Sivasspor, Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığını atlatan golcü futbolcu Rey Manaj, çalışmalara başladı.
Hazırlıklar yarın devam edecek
Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.
Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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