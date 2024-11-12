Sivasspor'a gol atan Fenerbahçeli futbolcuların adında 'ATAM' detayı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-0'lık skorla kazandı ve milli ara öncesi hata yapmadı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Samet Akaydin, 54. dakikada Dusan Tadic (P), 82. dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4. dakikada Allan Saint-Maximin kaydetti.

Öte yandan sosyal medyada ise gol atan futbolcuların soyadlarının baş harfleri viral oldu.

BAŞ HARFLERİ 'ATAM'

10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde oynanan maçta Akaydin, Tadic, Amrabat ve Maximin'in baş harflerinin 'ATAM' olması gündem olurken, X'te de bu görsel defalarca kez paylaşıldı.