Sivasspor'da 3 isme milli davet

İHA

Sivasspor'un 3 oyuncusu ülkelerinin milli takımına davet edildi.

Kırmızı-beyazlı camiadan konu ile ilgili yapılan paylaşımda; golcü oyuncu Rey Manaj'ın Arnavutluk Milli Takımı, Garry Rodrigues'in Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ve Samuel Moutoussamy'in ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı kadrosuna çağırıldığı ifade edildi.

"BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Yapılan paylaşıma, şu not eklendi: