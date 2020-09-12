Sivasspor'da Appindangoye 8 hafta yok

Süper Lig'in iddialı takımlarından Sivasspor'un 28 yaşındaki futbolcusu Aaron Appindangoye sakatlığı nedeniyle 2 ay sahalardan uzak kalacak.

Sivasspor'da 28 yaşındaki oyuncu Aaron Appindangoye geçirdiği sakatlık nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

AÇIKLAMA KULÜP DOKTORUNDAN GELDİ

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Aaron Appindangoye geçtiğimiz sezon sonunda sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilecek. Sol ayak bileğinde kronik zeminde oluşan kıkırdak ve kemik problemleri bulunan oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz." dedi.

Appindangoye, geçtiğimiz sezon Sivasspor forması ile 39 resmi maça çıktı.