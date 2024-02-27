Sivasspor'da ayrılık! Ahmed Musa'nın sözleşmesi feshedildi Sivasspor, beklenilen performansı veremeyen Nijeryalı Ahmed Musa ile yollarını ayırdı.

İHA

Süper Lig ekibi Sivasspor’a 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük’ten transfer edilen Ahmed Musa’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Uzun süredir takımda yer almayan ve son aylarda ise kente dahi gelmeyen Musa ile yolların ayrıldığı TFF'ye bildirildi.

Sivasspor formasını 28 kez giydi

Sivasspor’da 28 maça çıkıp, toplam 822 dakika sahada kalan Musa, 8 kez de ilk 11 oynadı. 31 yaşındaki futbolcu, 2 sezonda sadece 1 gol kaydetmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)