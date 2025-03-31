Sivasspor'da bayramlaşma töreni yapıldı

İHA

Sivasspor'da geleneksel bayramlaşma töreni, Sivasspor Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma törenine Kulüp Başkanı Bahattin Eken, Başkan Vekili Burak Özçoban, As Başkanlardan Erhan Ekici, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenörler, futbolcular ve kulüp personeli katıldı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Samimi bir atmosferde geçen bayramlaşma programında, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular bayramın birlik ve beraberlik ruhunu paylaşarak iyi dileklerde bulundu.

Bayramlaşma töreni, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.