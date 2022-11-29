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    Sivasspor'da Dia Saba belirsizliği bitti

    Demir Grup Sivasspor’da takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan İsrailli oyuncu Dia Saba, kırmızı-beyazlıların Antalya Belek’te süren kampına katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 20:49
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    Sivasspor'da Dia Saba belirsizliği bitti

    Demir Grup Sivasspor, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdürüyor.

    Kampın dördüncü gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

    Antrenmanlar başladı

    Daha sonra koşu yapan kırmızı-beyazlı ekip ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yaptı.

    Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

    Sivasspor da Dia Saba belirsizliği bitti #1

    Dia Saba takıma katıldı

    Bu arada izne çıkmadan önce yönetime ayrılmak istediğini belirten Dia Saba da Antalya'ya gelerek takımla birlikte çalışmalara başladı.

    Günü tek antrenmanla tamamlayan Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla kamp programına devam edecek.

    Sivasspor da Dia Saba belirsizliği bitti #2

    Sivasspor da Dia Saba belirsizliği bitti #3

    Sivasspor da Dia Saba belirsizliği bitti #4


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