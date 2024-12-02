Sivasspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı

İHA

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Antalyaspor maçının ardından iki gün izin yapan Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde toplanarak Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. İdmanda kırmızı-beyazlılar yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

SİVASSPOR, GALATASARAY'I KONUK EDECEK

Sivasspor ile Galatasaray, 08 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.