Sivasspor'da kaleci Djordje Nikolic sakatlık geçirdi

İHA

Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor, sakatlık haberiyle sarsıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, kaleci Djordje Nikolic’in sakatlandığını duyurdu.

Sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilen file bekçisi ameliyat olacak.

"EN KISA SÜREDE SAHALARA DÖNMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ"

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Djordje Nikolic, Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları kapsamında dün gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanmıştır. Yapılan detaylı sağlık kontrollerinin ardından oyuncumuzun sol dizinde iç menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Tedavi sürecinin en sağlıklı şekilde ilerlemesi adına sporcumuzun ameliyat olması planlanmaktadır. Djordje Nikolic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönmesini temenni ediyoruz.

27 yaşındaki kalecinin bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.