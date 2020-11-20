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    Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı

    Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın antrenmanlarını tamamladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 16:35
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    Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı

    Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalıştı.

    Sivasspor da Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı #1

    MAX GRADEL DE YER ALDI

    Son bölümde taktik ağırlıklı çalışmaların yapıldığı idmanda, Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan dönen Max Gradel de yer aldı.

    Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Fatih Karagümrük ile Sivasspor, yarın saat 13.30'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.

    Karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.

    Sivasspor da Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı #2

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