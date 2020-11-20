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    Sivasspor'da koronavirüs vakası 5'e yükseldi

    Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da 2 koronavirüs vakasına daha rastlandı. Bu sonuçlarla birlikte kırmızı-beyazlılardaki aktif vaka sayısı 5'e yükselmiş oldu.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2020 - 17:54
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    Sivasspor'da koronavirüs vakası 5'e yükseldi

    Sivasspor, yapılan yeni testler neticesinde 2 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

    "2 FUTBOLCUMUZ DAHA KORONAVİRÜS ÇIKTI"

    Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Ülkesinin milli takım kampından dönen 1 futbolcumuz ile görünen lüzum üzerine başka bir sporcumuza daha yapılan Kovid-19 PSC testi neticesinde 2 futbolcumuzun da test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

    Sivasspor'da geçtiğimiz hafta da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Böylece Sivasspor'daki pozitif vaka sayısı 5'e yükselmiş oldu.

    Sivasspor da koronavirüs vakası 5 e yükseldi #1

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