Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz yeniden aday

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, 17 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Otyakmaz, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, 2001 yılında yönetici olarak göreve başladığı Sivasspor'da 2004 yılında başkanlığa seçildiğini anımsattı.

Göreve geldiği sezon, kırmızı-beyazlı kulübü Süper Lig'e çıkarttıklarını hatırlatan Otyakmaz, görev sürecinde Sivasspor'a yaşattığı başarılar hakkında bilgi verdi.

Kırmızı-beyazlı takıma teknik direktör Roberto Carlos başta olmak üzere dünyaca ünlü yıldızları transfer ettiklerini hatırlatan Otyakmaz, "Bugün itibarıyla tekrar aday olduğumu açıklamak için toplanmış olduk. Yeni bir yönetimle önümüzdeki dönemde tekrar aday olduğumu söylemek istiyorum." dedi.

Daha önce yaptığı bir açıklamanın yanlış anlaşıldığını aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:

Burada bir yanlış anlaşılma var, son basın açıklamamda şöyle bir ifade kullanmıştım, şu an için aday olmadığımı, ortaya çıkacak adayları görerek, onların projelerine bakarak destekleyeceğimi söylemiştim. Oradaki şu an için kelimesi sanıyorum biraz dikkatlerden kaçtı. Kesin ve net şekilde bırakacağımı söylediğim düşünüldü. Ağzımdan öyle bir şey çıktığı zaman onun her türlü arkasında dururum. O an için uygun değildi, o an için düşünmüyordum ama çok istekli genç bir jenerasyonun Sivasspor camiasının içerisinde olduğunu görünce ve şehrimizin ileri gelenlerinin, büyüklerin de baskısıyla bu onurlu görevi bir dönem daha, ama kesinlikle bu sefer son kez olmak üzere devam ettirme kararı aldım. Yeni güçlü vizyoner bir yönetimle inşallah önümüzdeki 3 sene Sivassporumuzu en iyi şekilde temsil edip yeni başarılara imza atmak için elimizden gelen her türlü mücadeleyi göstereceğimizi şimdiden söylemek istiyorum. İnşallah bizim için ve Sivasspor için hayırlı bir süreç olur diye düşünüyorum.