Sivasspor'da Ömer Erdoğan dönemi sona erdi

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Sivasspor'da ayrılık...

Süper Lig'in tecrübeli ekibi Sivasspor'da, Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Ayrılık duyurusu kulübün resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

Sivasspor'dan yapılan duyuruda, "Teşekkürler Ömer Erdoğan Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır. Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Ömer Erdoğan'ın ayrılığı sonrası Sivasspor'da yeni teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirilmesi bekleniyor.

ÖMER ERDOĞAN'IN SİVASSPOR KARNESİ

Sivasspor'un yollarını ayırdığı teknik direktör Ömer Erdoğan, 77 gün görevde kalabildi.

Sivasspor, 19 Aralık 2024'te teknik direktörlük görevine getirdiği Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı 9 lig ve 3 kupa maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Erdoğan, Sivas temsilcisinin başında ligde ilk sınavında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı.

Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, ligin 18. haftasını bay geçerken, 19. haftada ise sahasında Alanyaspor ile oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Erdoğan idaresinde ligin 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.

TEK GALİBİYETİ KAYSERİSPOR'A KARŞI

Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile tek galibiyetini ligin 21. haftasında sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek aldı.

Sivas temsilcisi, Erdoğan yönetiminde 22. haftada Eyüpspor'a 1-0, 23. haftada Beşiktaş'a 2-0 ve 24. haftada Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılar, Ömer Erdoğan yönetiminde ligin 25. haftasında Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, 26. haftada Başakşehir'e 1-0 yenildi.

Erdoğan'ın görevine getirilmesinin ardından Sivasspor, ligde çıktığı 9 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 8 kez fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gole engel olamadı.

KUPAYA DA VEDA ETTİLER

Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, Türkiye Kupası'nda da başarısız bir grafik sergiledi.

Organizasyona 5. turdan katılan kırmızı-beyazlılar, teknik direktörsüz çıktığı ilk maçında Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Sivasspor, D Grubu'ndaki ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, gruptaki ikinci maçında deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı kulübe, bu müsabakada idari tedbirli oyuncu Murat Paluli'yi oynattığı gerekçesiyle hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Sivas temsilcisi, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti.