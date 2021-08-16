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    Sivasspor'da Pedro Henrique 4 hafta yok

    Sivasspor'da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique, sakatlığı nedeniyle 1 ay oynayamayacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 16:03
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    Sivasspor'da Pedro Henrique 4 hafta yok

    Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique'nin, sakatlığı nedeniyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Pedro Henrique'nin dün akşam gerçekleştirilen idmanda takım arkadaşı ile girdiği pozisyonda sakatlandığı belirtildi.

    “KÖPRÜCÜK KEMİĞİNDE ÇIKIK TESPİT EDİLDİ”

    Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp doktoru Burak Ayyıldız, 31 yaşındaki oyuncunun sol omzunun üzerine düşerek sakatlandığını belirterek, "Yapılan kontrollerde sol köprücük kemiğinde çıkık tespit edilen oyuncumuzun, en az 4 haftalık tedavi ve hazırlık sürecinin ardından müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz." ifadesini kullandı.

    Sivasspor da Pedro Henrique 4 hafta yok #1

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