Sivasspor’da Rey Manaj, Galatasaray maçında yok

İHA
Süper Lig'in 19. hafta maçında Kayserispor ile Sivasspor karşılaştı. Kayseri'de oynanan maçı Sivasspor 3-1'lik skorla kazandı.
Sivasspor’da Kayserispor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu.
Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Samu Saiz ve Rey Manaj karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi.
Galatasaray maçında oynayamayacak
Mücadelenin 90. dakikasında sarı kart gören Manaj cezalı duruma düştü. 26 yaşındaki başarılı oyuncu sahasında oynayacakları Galatasaray maçında forma giyemeyecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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