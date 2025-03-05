Sivasspor'da Rıza Çalımbay ilk antrenmanına çıktı

İHA
Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile oynayacakları maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile başladı.
Kulüp tesislerinde, gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarım sahada çift kale maç yaptı.
Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
SİVASSPOR, GÖZTEPE'Yİ KONUK EDECEK
Sivasspor ile Göztepe, 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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