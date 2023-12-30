ensonhaber.com

Sivasspor’da sezon başında Rıza Çalımbay'ın yerine teknik direktör olarak göreve Servet Çetin getirilmişti.

Genç teknik adamla ilgili bugün kritik bir gelişme yaşandı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi.

Kulübe veda etti

Genç çalıştırıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübüne veda ettiğini açıkladı.

"Sivasspor'a başarılar diliyorum"

Çetin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

6 ay önce teknik direktörlük görevine getirildiğim Sivasspor’da yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak ayrılmış bulunmaktayız. Sivasspor benim için her zaman özel bir kulüp oldu ve geçirdiğim süre boyunca yaşadığım anılar unutulmazdı. Burada çalışmaktan büyük gurur duydum. Futbolcu, yardımcı antrenör ve son olarak da teknik direktör olarak görev yaptığım Sivasspor’da her dönem çok mutlu oldum ve elimden gelenin en iyisini vererek Sivasspor’a hizmet etmeye çalıştım. Futbolculuk döneminde para kazandırarak ayrıldım. Yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük dönemimde bilgi ve birikimimi yansıtarak büyük emekler verdim. Gelinen süreçte yolların ayrılması her iki taraf içinde daha uygun olacağı düşüncesiyle bugün itibarıyla çok sevdiğim görevini bırakmış bulunmaktayım. Yönetim kurulu, oyuncu arkadaşlarıma, teknik ekibime ve kulüp çalışanlarına birlikte yaşadığımız süre boyunca gösterdikleri özveri, gayret ve uyum için teşekkür ediyorum. Lige geride kalan maçlarda Sivasspor’a başarılar diliyorum.