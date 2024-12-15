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Sivasspor'da teknik direktörlük için 2 aday var!

Sivasspor'da teknik direktörlük için 2 aday var! Sivasspor'da Teknik Direktör Bülent Uygun’un ayrılığı sonrası bu görev için Fatih Tekke ve Ömer Erdoğan'ın düşünüldüğü öğrenildi.