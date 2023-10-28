Sivasspor'dan Alanya deplasmanında muhteşem geri dönüş! Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, 1-0 geriye düştüğü maçta Alanyaspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla yendi.

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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan yönetimindeki Alanyaspor ile Servet Çetin'in ekibi Sivasspor karşı karşıya geldi.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçta Sivasspor, 1-0 geriye düşmesine rağmen son dakikada bulduğu iki golle rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti.

Sivasspor, geri geldi

Konuk takım Sivasspor'un golleri 90+3'te Kvet ve 90+7'de Manaj'dan geldi. Ev sahibi Alanyaspor'un tek golünü ise 66. dakikada Fatih Aksoy kaydetti.

Eski takımı Sivasspor'a karşı oynayan Fatih Aksoy, attığı golün ardından gol sevinci yaşamadı.

Alanyaspor, 10 puanda kaldı

Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 13'e yükseltirken, Alanyaspor 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Sivasspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.