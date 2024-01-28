Sivasspor’dan Beşiktaş maçının ardından galibiyet pozu

İHA
Sivasspor, Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş’ı konuk etti. Rey Manaj’ın attığı golle maçı 1-0 kazanan Yiğidolar, bu sezonki 7. galibiyetini aldı.
Ankaragücü maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı.
'Beğeni yağmuru gelir mi?'
Sivassporlu futbolcular, Beşiktaş karşılaşmanın ardından soyunma odasında galibiyet pozu verdi.
Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük etkileşim alırken, 'Beğeni yağmuru gelir mi?' notu eklendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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