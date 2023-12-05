Sivasspor'dan hakem tepkisi: VAR'ın adını YOK olarak değiştirin Sivasspor'da basın sözcüsü Gökhan Karagöl, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karagöl, karşılaşmanın hakemlerine tepki göstererek, "Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de" dedi.

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Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Türk futbolu için kara gece"

Penaltılarının verilmediğini söyleyen Karagöl, "Türk futbolu için kara bir gece yaşandı Kadıköy'de. Penaltımız verilmedi. Attıkları golde oyuncumuzun ayağına basma var. VAR Kadıköy'de yok belli ki. Maçların sonuçların önceden mi belirleniyor? Biz anlamıyoruz bunu." ifadelerini kullandı.

"Türk futbolu için üzülüyorum"

Mücadelenin hakeminin genel olarak takdir haklarının Fenerbahçe’den yana kullandığını vurgulayan Karagöl, "Takımımızın performansından memnunduk. Geriye düştük ama hoca penaltıyı verse her şey farklı olacaktı. Top o zaman da hep bizdeydi. Devreye giren hakem, oyunu çevirdi ve bizim oynamamıza gerek kalmadı. Maçı tek bir standartta yönetmedi. Hiçbir şey yapamayız. Burada oynar oynar gideriz. Yapacak bir şey yok. Ben aslında Türk futbolu için üzülüyorum. Bundan sonraki haftalarda ne kadar yorum yapsak da maalesef bu düzen böyle devam edecek. Bundan sonra VAR'ı değil, yoku konuşacağız." ifadelerini kullandı.