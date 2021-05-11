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    Sivasspor’dan Kadıköy hatırası

    Sivasspor, Fenarbahçe maçının ardından galibiyet pozu verdi.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 23:29
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    Sivasspor’dan Kadıköy hatırası

    Süper Lig’in 41. haftasında DG Sivasspor, deplasmanda zorlu rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.

    Ülker Stadyumu’nda oynanan maçta Yiğidolar’a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada deneyimli oyuncu Olarenwaju Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan attı.

    Ligdeki 15. galibiyetini alan ve Kasımpaşa maçı öncesi moral bulan Sivasspor, müsabaka sonunda büyük sevinç yaşadı.

    "KADIKÖY HATIRASI"

    Sivassporlu futbolcular, Fenerbahçe maçının ardından soyunma odasında da galibiyet pozu verdi.

    Kulüp tarafından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada büyük beğeni toplarken, paylaşıma “Seride 18 maç. Kadıköy hatırası” notu da eklendi.

    Sivasspor’dan Kadıköy hatırası #1

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