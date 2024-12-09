Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması: Tasvip etmiyoruz, kasıtlı değil

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Sivasspor, Galatasaray maçında Rey Manaj ile Barış Alper Yılmaz arasında pozisyon hakkında açıklama yaptı.

İşte Sivasspor'un açıklaması;

Sivasspor'umuz, Süper Lig'in 15. hafta maçında dün sahamızda Galatasaray'ı konuk etti. Maçın son bölümünde, sporcumuz Rey Manaj'ın Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale ile ilgili olarak, kulüp olarak yaşanan olayı dikkatle değerlendirdiğimizi belirtmek isteriz.

'TASVİP ETMİYORUZ; KASITLI DEĞİL'

Sporcumuz Rey Manaj'ın yaptığı hareketi tasvip etmiyoruz. Ancak bu durumun, oyuncumuzun Barış Alper Yılmaz'a kasıtlı bir zarar verme niyeti taşıdığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Sahada yaşanan bu tür olaylar, futbolun bir parçası olup, tamamen oyun içerisindeki anlık reaksiyonlardan kaynaklanmaktadır.

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