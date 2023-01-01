Sivasspor'dan son 6 sezonun en kötü performansı

Sivasspor'dan son 6 sezonun en kötü performansı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 16 haftada 14 puan toplayarak yeni yıla 17.sırada girdi.

Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan ve geride kalan haftalar itibarıyla 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 14 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, ligde 17. sırada yer aldı.

Ligde 16. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en kötü grafiğini çizen Sivas temsilcisi, maç başı 0,87 puan ortalamasıyla oynadı.

Sivasspor, 17. haftada Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak, ligin 18. haftasını ise bay geçecek.

Sivas ekibi, ligin ilk yarısının son haftasında ise Yukatel Kayserispor'a konuk olacak.

Ligden düşmüştü

Ligde 2015-2016 sezonunun 16. haftasında 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan Sivasspor, 31 puanla 17. sırada tamamladığı Süper Lig'e veda etmişti.

AA'nın haberine göre; kırmızı-beyazlılar 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeniden Süper Lig'e yükselmişti.

Sivas ekibinin son 6 sezondaki 16. haftalar itibarıyla performansı şöyle:

2017-2018 sezonu 16 maçta 23 puan

2018-2019 sezonu 16 maçta 24 puan

2019-2020 sezonu 16 maçta 34 puan

2020-2021 sezonu 16 maçta 19 puan

2021-2022 sezonu 16 maçta 22 puan

2022-2023 sezonu 16 maçta 14 puan

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.