Sivasspor'dan ülke puanına kritik katkı

Ülke puanının son dönemde oldukça düşmesi sebebiyle 13. sıraya gerileyen ülkemize Sivasspor'un Karabağ galibiyeti ilaç gibi geldi. Bu galibiyet rakiplerle olan puan farkının açılmasını önledi.

Türkiye'nin son yıllarda Avrupa kupalarında başarısız olması ve Milli maçlarda da benzer bir performans sergilemesi ülke puanı açısından her geçen yıl geriye gitmemizi ve sonunda da şampiyon takımımızın Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılamayacağı bir duruma gelmemizi sağladı.

SİVASSPOR VE BAŞAKŞEHİR'İN YÜKÜ BÜYÜK

Şu anki durumda 2021/2022 sezonu Türkiye şampiyonu takım Devler Ligi'ne direkt olarak gidemiyor. Bu anlamda ise Sivasspor ve Başakşehir'e büyük yük düşüyor. İstanbul ekibinin grubunun zorlu olması ise Yiğidolar'ın sorumluluğunu fazlasıyla artırıyor.

RAKİPLERİN SON DURUMU

Türk futbolu açısından oldukça önemli bir yere sahip olan ülke sıralamasında İskoçya 11. Ukrayna 12. ve Türkiye ise 13. sırada yer alıyor. Bu sıralamada Devler Ligi'ne şampiyon takımımızın bile direkt gitmesi mümkün gözükmezken Sivasspor'un aldığı galibiyet ise hayati bir önem taşıyor.

Bu haftaki UEFA Avrupa Ligi maçlarında önümüzdeki ülkelerden Ukrayna'nın temslcisi Zorya, Yunanistan deplasmanında AEK karşısında çok kritik bir galibiyet aldı. İskoç temsilcisi Celtic Sparta Prag deplasmanında kaybetti ve puan alamadı. Rangers ise Portekiz devi Benfica ile 2-2 berabere kaldı. Celtic'in grubundan çıkması zor gibi gözüküyor ancak Rangers lider. Rangers'ın sonraki turlarda alacağı her muhtemel puan bizim için tehdit. Zorya'nın da gruptan çıkması imkansıza yakın.

BAŞAKŞEHİR'İN ALACAĞI PUANLAR DA ÖNEMLİ

Ancak Ukrayna'nın Avrupa'daki tek takımı da Zorya değil. Şampiyonlar Ligi'nde hem Shakhtar hem de Dinamo Kiev'le mücadele ediyorlar. Shakhtar yoluna devam edebilir veya Avrupa Ligi'ne kalabilir. Donetsk temsilcisinin elenme ihtimali de bulunuyor ancak önlerinde seçenek çok. Dinamo Kiev ise gruptan çıkamadı ancak Avrupa Ligi'ne kalma konusunda grupta favoriler. Bu durum Ukrayna'yı, Türkiye ve İskoçya karşısında favori yapıyor. Ve şu ana kadar başarılı bir grafik çizen Sivasspor'a büyük sorumluluk veriyor. Tabii ki Devler Ligi temsilcimiz Başakşehir'in alacağı her puanın da değeri çok büyük olacak.

UEFA ÜLKE SIRALAMASI SON DURUMU

Kritik sıralama ise şu şekilde: (Parantez içindeki puanlar ülkenin bir takımının galibiyet alması halinde kazanacağı puandır)

11 - İskoçya - 30.625 (0.500)

12 - Ukrayna - 30.300 (0.400)

13 - Türkiye - 30.100 (0.400)