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    Sivassporlu Ahmet Oğuz'un Muslera'yı çaresiz bırakan golü

    Sivassporlu Ahmet Oğuz'un Muslera'yı çaresiz bırakan golü

    Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Sivasspor'un 64. dakikada golünü atan Ahmet Oğuz maça damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 01.05.2022 - 23:15
    • Güncelleme : 01.05.2022 - 23:17
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    Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelen Sivasspor müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

    Maçın 64. dakikasında Sivasspor oyuncusu Ahmet Oğuz'un attığı muhteşem gol ise maçta iz bıraktı.

    Muslera çaresiz kaldı

    Yaklaşık 50 metreden orta şut karışımı bir vuruş yapan Oğuz'un attığı top Muslera'yı da şaşırtarak kaleye yöneldi ve akıllardan çıkmayacak bir gol oldu.

    Sivassporlu Ahmet Oğuz'un Muslera'yı çaresiz bırakan golü - Video

    Sivassporlu Ahmet Oğuz un Muslera yı çaresiz bırakan golü #1

    Sivassporlu Ahmet Oğuz un Muslera yı çaresiz bırakan golü #2

    Sivassporlu Ahmet Oğuz un Muslera yı çaresiz bırakan golü #3


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