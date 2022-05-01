Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Sivasspor'un 64. dakikada golünü atan Ahmet Oğuz maça damga vurdu.

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelen Sivasspor müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Maçın 64. dakikasında Sivasspor oyuncusu Ahmet Oğuz'un attığı muhteşem gol ise maçta iz bıraktı.

Muslera çaresiz kaldı

Yaklaşık 50 metreden orta şut karışımı bir vuruş yapan Oğuz'un attığı top Muslera'yı da şaşırtarak kaleye yöneldi ve akıllardan çıkmayacak bir gol oldu.

Sivassporlu Ahmet Oğuz'un Muslera'yı çaresiz bırakan golü - Video