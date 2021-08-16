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    Sivassporlu Felix, İlhan Palut'u takım arkadaşı sandı

    Sivassporlu Felix, İlhan Palut'u takım arkadaşı sandı

    Sivasspor-Konyaspor maçında, Sivasssporlu oyuncu Jorge Felix, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'u takım arkadaşı zannederek pas attı.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 21:26
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 21:35
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    Süper Lig 1. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Ligin ilk haftasında Sivasspor evinde Konyaspor'u ağırladı.

    Mücadeleyi Konyaspor, Çikalleshi'nin golüyle 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

    Karşılaşmada yüzleri gülümseten bir olay da yaşandı.

    Sivassporlu Felix, İlhan Palut u takım arkadaşı sandı #1

    İLHAN PALUT'U TAKIM ARKADAŞI SANDI

    Sivassporlu oyuncu Jorge Felix, takımı atağa çıkarken Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un üzerindeki kıyafetin rengini benzeterek pası teknik direktöre attı.

    Topun Palut'a gittiğini gören hakem Fırat Aydınus maçı durdurdu ve İlhan Palut'a üzerini değiştirmesini söyledi.

    Olayın ardından Palut üzerine uzun kollu bir kıyafet giyerek maçı takip etmeye devam etti.

    Sivassporlu Felix, İlhan Palut u takım arkadaşı sandı #2

    Sivassporlu Felix, İlhan Palut u takım arkadaşı sandı #3

    Sivassporlu Felix, İlhan Palut u takım arkadaşı sandı #4

    Sivassporlu Felix, İlhan Palut u takım arkadaşı sandı #5

    Sivassporlu Felix, İlhan Palut u takım arkadaşı sandı #6

    Sivassporlu Felix, İlhan Palut u takım arkadaşı sandı #7(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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