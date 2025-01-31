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İHA

Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanla çalışmalarını noktalayan kırmızı-beyazlı ekip, dün İstanbul'a hareket ederek maç öncesi kampa girdi.

İSTANBUL'A OTOSTOPLA GİTME KARARI ALDILAR

Oynanacak maç öncesi 2 genç taraftar, takımlarını desteklemek amacıyla alışılmadık bir yönteme başvurarak yola çıktı.

Genç taraftarlar, ulaşım desteği sağlanmadığı için kendi imkanları ile İstanbul'a otostopla gitmeye karar verdi.

O anları ise cep telefonu ile çekerek sosyal medyada paylaşan gençler, diğer taraftarlardan da destek beklediklerini ifade etti.

"İSTANBUL'A KADAR BU ŞEKİLDE GİTMEYİ PLANLIYORUZ"

Sivasspor'u desteklemek için yola çıktıklarını belirten taraftarlar, şu şekilde konuştu: