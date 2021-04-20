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    Sivassporlu oyuncuların penaltı beklediği pozisyon

    Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede, Vida'nın ceza sahası içinde eline çarpan top penaltı olarak sayılmadı.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 19:37
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 19:40
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    Sivassporlu oyuncuların penaltı beklediği pozisyon

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiltaş deplasmanda Sivasspor'un konuğu...

    Maçta tempo düşük devam ederken, ilk yarının 30 dakikası golsüz eşitlikle devam etti.

    Maçta az pozisyonlar meydana gelirken iki takım da rakip savunmaları aşamadı.

    SİVASSPORLU FUTBOLCULARIN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

    Maçın 21. dakikasında meydana gelen pozisyonda Sivassporlu futbolcular isyan etti. Sivasspor'un atağında, ceza sahasın içinde Bşiktaşlı Vida'nın eline çarpan top penaltı olarak sayılmadı.

    VAR'da incelenen pozisyon için de hakem Fırat Aydınus'a herhangi bir uyarı da yapılmadı.

    Sivassporlu oyuncuların penaltı beklediği pozisyon #1

    Sivassporlu oyuncuların penaltı beklediği pozisyon #2

    Sivassporlu oyuncuların penaltı beklediği pozisyon #3(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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