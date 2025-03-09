Sivassporlu taraftarlardan Göztepe maçına yoğun ilgi!

İHA
Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe ile karşılaştı.
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, bu müsabakada takımını yalnız bırakmadı.
Maç öncesi stadyum çevresinde toplanan Sivaslı taraftarlar, heyecanla mücadeleyi bekledi.
TARAFTAR TAKIMINA DESTEK VERDİ
Kırmızı-beyazlı taraftarlar, 27 bin 532 kişi kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadyumu tribünlerini büyük oranda doldurarak, önemli karşılaşmada takımlarına destek verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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