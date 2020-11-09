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    Sivasspor'un 4 futbolcusuna milli davet

    Sivasspor'un 4 tecrübeli futbolcusu Gradel, Ninga, Camara ve Fajr'a ülkelerinin milli takımlarından davet geldi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2020 - 13:11
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 13:12
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    Sivasspor'un 4 futbolcusuna milli davet

    Sivasspor'da 4 futbolcu, ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivassporlu futbolcu Fayçal Fajr, Fas Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Eleme Grubu'nda 13-17 Kasım tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçın kadrosuna davet edildi.

    GRADEL DE ÇAĞRILDI

    Max Gradel ise Fildişi Sahili'nin aynı kupada 12-17 Kasım'da Madagaskar ile oynayacağı maç için milli takıma çağrıldı.

    Casimir Ninga da Çad Milli Takımı'nın bu kupada 11-15 Kasım'da Gine ile oynayacağı eleme maçı kadrosuna davet edildi.

    Samba Camara ise Mali'nin, Afrika Uluslar Şampiyonası grup maçında 13-17 Kasım tarihlerinde Namibya ile oynayacağı maçın kadrosuna çağrıldı.

    Sivasspor, milli takım daveti alan 4 futbolcuya başarı diledi.

    Sivasspor un 4 futbolcusuna milli davet #1

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