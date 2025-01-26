Sivasspor'un 8 maçlık galibiyet özlemi sona erdi

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında galip gelemedi.
SİVASSPOR, GALİBİYETİ UNUTMUŞTU
Ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.
Ligin 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 15. haftada ise iç sahada Galatasaray'a 3-2 kaybetti.
Sivasspor, 16. haftada deplasmanda Bodrum FK'ye 2-0 yenildi, 17. haftasında sahasında çıktığı Samsunspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.
Sivas temsilcisi, 18. haftayı bay geçirirken, ligin 19. haftasında ise sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
HASRET, KAYSERİSPOR MAÇINDA SONLANDI
Ligin 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ligdeki 8 maçlık galibiyet hasretini 21. haftada dün sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek sonlandırdı.
Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 23 puan topladı.
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