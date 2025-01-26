Sivasspor'un 8 maçlık galibiyet özlemi sona erdi

AA & Ensonhaber

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında galip gelemedi.

SİVASSPOR, GALİBİYETİ UNUTMUŞTU

Ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 15. haftada ise iç sahada Galatasaray'a 3-2 kaybetti.

Sivasspor, 16. haftada deplasmanda Bodrum FK'ye 2-0 yenildi, 17. haftasında sahasında çıktığı Samsunspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Sivas temsilcisi, 18. haftayı bay geçirirken, ligin 19. haftasında ise sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

HASRET, KAYSERİSPOR MAÇINDA SONLANDI

Ligin 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, ligdeki 8 maçlık galibiyet hasretini 21. haftada dün sahasında Kayserispor'u 5-2 mağlup ederek sonlandırdı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan bölümde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak 23 puan topladı.