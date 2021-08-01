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    Sivasspor'un Dinamo Batum maçının hakemi

    Dinamo Batum- Sivasspor maçına Bosna Hersek maçını Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 15:02
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    Sivasspor'un Dinamo Batum maçının hakemi

    Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 5 Ağustos Perşembe günü Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'a konuk olacağı ilk maçı, Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek.

    PELJTO'NUN YARDIMCILARI

    Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Gigovic olacak.

    Batumi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yapılacak.

    Sivasspor un Dinamo Batum maçının hakemi #1

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