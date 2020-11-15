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    Sivasspor'un eski teknik direktörü Lütfü Baykuş vefat etti

    Sivasspor'da çeşitli dönemlerde teknik direktörlük görevlerinde bulunan Lütfü Baykuş, yaşamını yitirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2020 - 16:36
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    Sivasspor'un eski teknik direktörü Lütfü Baykuş vefat etti

    Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un eski teknik direktörlerinde Lütfü Baykuş hayatını kaybetti.

    SİVASSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çeşitli sezonlarda kulübümüzde teknik direktörlük yapmış Lütfü Baykuş'un vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Baykuş ailesi olmak üzere camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Lütfü Baykuş, Sivasspor'da 1968-1969, 1971-1972, 1975-1976, 1977-1978 ve 1986-1987 sezonlarında teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

    Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Sivas Şube Başkanlığı da yapan Baykuş'un cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.

    Sivasspor un eski teknik direktörü Lütfü Baykuş vefat etti #1

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