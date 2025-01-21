Sivasspor’un galibiyet özlemi 8 maça çıktı

Sivasspor, Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 4-0 kaybederek kötü gidişatını sürdürdü.
Süper Lig’de en son bu sezonun 11. haftasında sahasında Rizespor’u 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında da galip gelemedi.
GALİBİYET HASRETİ 8 MAÇ
Söz konusu müsabakanın ardından deplasmanda Fenerbahçe’ye 4-0 yenilen Yiğidolar, 13. haftada da sahasında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
Sivasspor, 14. haftada ise deplasmanda Antalyaspor’a 2-1 yenildi.
15. haftada da sahasında Galatasaray’a 3-2 yenilen Yiğido, diğer hafta ise deplasmanda Bodrum FK’ya 2-0 yenildi.
17. haftada Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor, 18. haftayı BAY geçerken, 19. haftada da Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
20. haftada da Trabzonspor’a 4-0 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.
SİVASSPOR, 15. SIRADA
Sivasspor, ligin 21. haftasında ise sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Öte yandan Süper Lig’de 20 puan alan Sivasspor, 15. sırada bulunuyor.
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